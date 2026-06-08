ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:14

«Косвенные» фейки от ИИ начали вводить в заблуждение россиян

РИА Новости: обученные на чужом культурном коде ИИ создают косвенные фейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. По ее словам, проблема в том, что большинство современных нейросетей создавалось и обучалось на основе западного или китайского культурного кода. Из-за этого искусственный интеллект невольно впитывает в себя чуждые ценностные установки.

В медиа сегодня практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде — на западном или на китайском — не важно каком, — сказала Аблец.

Эксперт подчеркнула, что, получив от пользователя запрос на создание текста, такая сеть автоматически встроит в него заложенные в нее изначально смыслы и трактовки. В итоге результат может выглядеть безупречно с фактической точки зрения: все даты, имена и географические названия окажутся верными. Однако контекст и оценка событий в этом материале будут продиктованы, к примеру, западным взглядом, добавила Аблец.

Как предупредила основатель «Мастерской новых медиа», подобные тексты способны незаметно подталкивать людей к неверным выводам и ошибочным поступкам. Она заключила, что это превращается в серьезный вызов для современного информационного пространства: теперь недостаточно просто проверять факты, необходимо также выстраивать когнитивные смысловые рамки и обязательно контролировать контекст.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что искусственный интеллект не способен полностью заместить живого журналиста, это принципиально невозможно. Глава СПЧ убежден, что настоящая журналистика строится на личном присутствии профессионала на месте события.

Россия
искусственный интеллект
фейки
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали об особенностях Апостольского поста
Боец ВС России рассказал о работе медиком
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступил с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.