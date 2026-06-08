«Косвенные» фейки от ИИ начали вводить в заблуждение россиян

Россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. По ее словам, проблема в том, что большинство современных нейросетей создавалось и обучалось на основе западного или китайского культурного кода. Из-за этого искусственный интеллект невольно впитывает в себя чуждые ценностные установки.

В медиа сегодня практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде — на западном или на китайском — не важно каком, — сказала Аблец.

Эксперт подчеркнула, что, получив от пользователя запрос на создание текста, такая сеть автоматически встроит в него заложенные в нее изначально смыслы и трактовки. В итоге результат может выглядеть безупречно с фактической точки зрения: все даты, имена и географические названия окажутся верными. Однако контекст и оценка событий в этом материале будут продиктованы, к примеру, западным взглядом, добавила Аблец.

Как предупредила основатель «Мастерской новых медиа», подобные тексты способны незаметно подталкивать людей к неверным выводам и ошибочным поступкам. Она заключила, что это превращается в серьезный вызов для современного информационного пространства: теперь недостаточно просто проверять факты, необходимо также выстраивать когнитивные смысловые рамки и обязательно контролировать контекст.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что искусственный интеллект не способен полностью заместить живого журналиста, это принципиально невозможно. Глава СПЧ убежден, что настоящая журналистика строится на личном присутствии профессионала на месте события.