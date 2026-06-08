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08 июня 2026 в 12:05

Российский боец сделал предложение пострадавшей от удара дрона ВСУ девушке

Российский боец сделал предложение раненной при атаке ВСУ в Енакиево девушке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский боец сделал предложение пострадавшей от удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево девушке прямо в реанимации, сообщает Telegram-канал RT. На данный момент россиянку перевезли в больницу Ярославля.

В момент взрыва женщина закрыла собой сына, спасая его, но сама получила тяжелые ранения и более суток находилась между жизнью и смертью. В отделении реанимации она получила предложение руки и сердца от военнослужащего, к которому направлялась на атакованном ВСУ автобусе.

Пострадавшая перенесла несколько хирургических вмешательств. Ее тетя сообщила, что состояние пациентки остается тяжелым. При транспортировке в Ярославскую область у нее держалась высокая температура. Сына женщины уже выписали из медучреждения, он находится дома.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автобус в Енакиево, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь. В результате удара пострадали 12 пассажиров транспортного средства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь преднамеренным убийством и террором. По его словам, это сознательное преступление Киева против мирных жителей.

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