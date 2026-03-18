В МИД Ирана раскрыли, кого хотели бы видеть посредником в урегулировании МИД Ирана допустил посредничество Китая в урегулировании конфликта

Несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта между Ираном и США, сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи в разговоре с телеканалом Al Jazeera. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай — одна из них, — отметил он.

До этого пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины.