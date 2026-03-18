Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 10:06

В МИД Ирана раскрыли, кого хотели бы видеть посредником в урегулировании

МИД Ирана допустил посредничество Китая в урегулировании конфликта

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта между Ираном и США, сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи в разговоре с телеканалом Al Jazeera. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай — одна из них, — отметил он.

До этого пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины.

Иран
урегулирование
США
Китай
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.