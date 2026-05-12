В Кремле заявили о наработках по урегулированию на Украине Песков: для скорого урегулирования на Украине накоплены наработки

В процессе урегулирования ситуации на Украине уже накоплен значительный объем наработок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, уточнил он, говорить о конкретных сроках и параметрах завершения процесса преждевременно. Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина на пресс-конференции.

Багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение. Но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится, — указал представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми. В то же время итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы.