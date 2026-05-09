День Победы — 2026
09 мая 2026 в 06:24

В Европе неожиданно отреагировали на визит Фицо в Москву

Саламоне призвал лидеров ЕС посетить Москву по примеру Фицо

Московский Кремль
Всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и посетить Москву в День Победы, считает итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне. Он уверен, подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. Роберт Фицо наплевал на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы. И он правильно сделал, — написал Саламоне в своем Telegram-канале.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что в ЕС выбрали Фицо в роли переговорщика с Россией, так как он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. Однако, по его мнению, встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС.

