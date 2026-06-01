В Кремле ответили на вопрос о предложении Путина к Румынии по дронам ВСУ Песков: Кремль не получал реакции Румынии на слова Путина об обломках БПЛА

Кремль не получал какой-либо реакции от Бухареста на слова президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего в Румынии беспилотника, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер заявил о возможности дать объективную оценку произошедшему.

Нет. Не получали [реакции], — отметил Песков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Евросоюз позволяет Украине делать все что угодно, поэтому прибалтийским странам приходится мириться с пролетающими над ними украинскими дронами, чтобы дальше получать деньги Брюсселя. Дипломат назвал Украину «любимым Франкенштейном» ЕС.

Кипрский журналист Алекс Христофору между тем выразил мнение, что Путин полностью разрушил продвигаемый Евросоюзом и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями Москвы в инциденте с беспилотником в Румынии. По его словам, российский лидер «разнес в щепки» эту версию, указав на отсутствие доказательств.