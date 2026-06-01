Омбудсмен раскрыла, сколько детей вернули в Россию с Украины

Омбудсмен раскрыла, сколько детей вернули в Россию с Украины Лантратова: с территории Украины удалось вернуть в Россию 16 детей

С территории Украины удалось вернуть в Россию более 160 жителей Курской области, заявила омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, которые передает ТАСС, в этот перечень входят 16 детей.

Силами аппарата уполномоченного по правам человека удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — дети, — сказала Лантратова.

До этого омбудсмен заявила, что Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий. Она напомнила об атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент.

До этого уполномоченный по правам человека сообщила, что помогла семье оформить российское гражданство для их приемной дочери. Отмечается, что биологическая мать ребенка исчезла после рождения, а сведения об отце отсутствовали.

Кроме того, Лантратова рассказала, что ее данные появились в базе украинского сайта «Миротворец». Это случилось после того, как омбудсмен обратилась к международной общественности с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации детей из Донбасса.