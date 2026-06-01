Диетолог предупредила, кому крайне опасно употреблять персики

Людям с аллергией на косточковые культуры категорически нельзя употреблять персики, предупредила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Валикова. Осторожнее с продуктом нужно быть и тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

В тяжелых случаях аллергическая реакция может привести к отеку Квинке и затруднению дыхания. Такие состояния требуют немедленной медицинской помощи и потенциально опасны для жизни, — отметила Валикова.

Она также посоветовала ограничить употребление персиков пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Несмотря на ряд противопоказаний, этот продукт содержит обилие витаминов А, С и Е, калий, магний и пищевые волокна. По словам врача, этот фрукт поддерживает водный баланс и сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение и состояние кожи.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что переедание черешни может привести к летальному исходу для людей с больными почками. По ее словам, опасность представляет высокое содержание калия в ягоде, который только здоровый организм может вывести без проблем.