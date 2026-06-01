Химик назвал скрытую опасность фумигаторов для детей

Постоянное использование фумигатора в детской может впоследствии навредить легким ребенка и его организму в целом, предупредил в беседе с LIFE.ru кандидат химических наук Андрей Дорохов. Он отметил, что при одинаковой концентрации инсектицида дети получают большую дозу вещества относительно взрослых.

В проветриваемой комнате площадью от 15 квадратных метров и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого человека минимальны. В маленькой комнате с закрытыми окнами, где фумигатор работает всю ночь, концентрация инсектицида может достигать опасных значений, — отметил Дорохов.

По его словам, людям с бронхиальной астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью следует осторожнее использовать фумигаторы. В противном случае даже кратковременное воздействие инсектицида может вызвать у них кашель, раздражение слизистых оболочек, головную боль и тошноту. При длительном вдыхании паров люди из этих категорий рискуют столкнуться с нарушениями центральной нервной системы и другими серьезными проблемами.

Специалист добавил, что фумигаторы также могут навредить питомцам, в особенности рыбам, кошкам и птицам. Перед использованием средства он посоветовал плотно накрыть аквариум, а всех остальных питомцев вывести из комнаты.

Ранее педиатр Рабият Зайниддинова заявила, что лучшим средством защиты детей от комаров станет физическая сетка. Она отметила, что для малышей укусы насекомых в несколько раз более опасны, чем для взрослых.