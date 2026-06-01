ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 10:51

Химик назвал скрытую опасность фумигаторов для детей

Химик Дорохов: постоянное использование фумигатора может навредить легким детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Постоянное использование фумигатора в детской может впоследствии навредить легким ребенка и его организму в целом, предупредил в беседе с LIFE.ru кандидат химических наук Андрей Дорохов. Он отметил, что при одинаковой концентрации инсектицида дети получают большую дозу вещества относительно взрослых.

В проветриваемой комнате площадью от 15 квадратных метров и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого человека минимальны. В маленькой комнате с закрытыми окнами, где фумигатор работает всю ночь, концентрация инсектицида может достигать опасных значений, — отметил Дорохов.

По его словам, людям с бронхиальной астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью следует осторожнее использовать фумигаторы. В противном случае даже кратковременное воздействие инсектицида может вызвать у них кашель, раздражение слизистых оболочек, головную боль и тошноту. При длительном вдыхании паров люди из этих категорий рискуют столкнуться с нарушениями центральной нервной системы и другими серьезными проблемами.

Специалист добавил, что фумигаторы также могут навредить питомцам, в особенности рыбам, кошкам и птицам. Перед использованием средства он посоветовал плотно накрыть аквариум, а всех остальных питомцев вывести из комнаты.

Ранее педиатр Рабият Зайниддинова заявила, что лучшим средством защиты детей от комаров станет физическая сетка. Она отметила, что для малышей укусы насекомых в несколько раз более опасны, чем для взрослых.

Здоровье
дети
питомцы
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.