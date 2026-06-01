Российские дроноводы сбили 19 беспилотников ВСУ с помощью тарана Комбат Велес сообщил об уничтожении 19 гексакоптеров ВСУ под Сумами

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» за сутки уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга» в Сумской области, сообщил комбат с позывным Велес в беседе с РИА Новости. По его словам, поражение воздушных целей осуществлялось в том числе таранным способом.

В ходе выполнения боевых задач в ночное время вели активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами, — сказал офицер.

Военнослужащий добавил, что расчеты дронов войск беспилотных систем «Севера» несут круглосуточное дежурство в небе. Они продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные беспилотники, пункты управления, блиндажи, боевую технику и живую силу противника.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военнослужащие освободили Нововасилевку в Харьковской области. Операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».