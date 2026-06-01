ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 11:36

«Людоловы» похитили священника УПЦ по дороге в церковь

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Кировоградской области

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кировоградской области сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священника Украинской православной церкви, сообщает Telegram-канал «Первый Казацкий». Настоятеля храма отца Андрея Лысюка увезли в здание ТЦК в Елизаветграде, уточнили авторы материала.

По словам родственников, полицейские вместе с военкомами перехватили машину настоятеля на подъезде к храму УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Шаровка. Клирика не выпускают на свободу, аргументируя это тем, что он служит в Украинской православной церкви.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что поддерживаемые президентом Украины Владимиром Зеленским военкоматы превратились в «охотников на людей» и орудие геноцида населения. По его словам, эти учреждения полностью укомплектованы «неонацистскими отморозками».

Кроме того, согласно опросу Центра Разумкова, украинцы не испытывают доверия к Верховной раде и резко негативно относятся к территориальным центрам комплектования. Более половины граждан уверены, что страна движется по неверному пути.

Европа
Украина
Кировоградская область
ТЦК
УПЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.