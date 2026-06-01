«Людоловы» похитили священника УПЦ по дороге в церковь Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Кировоградской области

В Кировоградской области сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священника Украинской православной церкви, сообщает Telegram-канал «Первый Казацкий». Настоятеля храма отца Андрея Лысюка увезли в здание ТЦК в Елизаветграде, уточнили авторы материала.

По словам родственников, полицейские вместе с военкомами перехватили машину настоятеля на подъезде к храму УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Шаровка. Клирика не выпускают на свободу, аргументируя это тем, что он служит в Украинской православной церкви.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что поддерживаемые президентом Украины Владимиром Зеленским военкоматы превратились в «охотников на людей» и орудие геноцида населения. По его словам, эти учреждения полностью укомплектованы «неонацистскими отморозками».

Кроме того, согласно опросу Центра Разумкова, украинцы не испытывают доверия к Верховной раде и резко негативно относятся к территориальным центрам комплектования. Более половины граждан уверены, что страна движется по неверному пути.