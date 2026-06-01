Суд продлил арест убившему девятилетнего мальчика педофилу

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге

Петр Жилкин Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Суд в Санкт-Петербурге продлил до конца июля срок содержания под стражей Петру Жилкину, которого обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика и насильственных действиях сексуального характера в отношении него, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Преступление было совершено минувшей зимой.

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сам Жилкин не возражал против продления ареста. В СИЗО он находится с 3 февраля.

До этого сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено в ночь на 3 февраля вмерзшим в лед. Труп ребенка обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Жилкин рассказывал следователям, что ударил мальчика по голове, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Однако вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления. Жилкин, по предположению медиков, утопил в Шингерском водопаде еще живого ребенка, пытаясь замести следы.

Общество
Санкт-Петербург
суды
педофилы
убийства
дети
