Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:24

Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед

Тело пропавшего в Петербурге мальчика нашли вмерзшим в лед у водопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Место обнаружения тела находится относительно недалеко, чуть более чем в 10 км от частного дома подозреваемого в деревне Яльгелево, — отметила она.

Ранее появилось фото задержания мужчины, который признался в убийстве девятилетнего Паши из Петербурга. На опубликованном снимке уроженца Луганской Народной Республики держат несколько силовиков.

До этого стало известно, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. По предварительной информации, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

Ленинградская область
тела
убийства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.