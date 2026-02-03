Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед Тело пропавшего в Петербурге мальчика нашли вмерзшим в лед у водопада

Тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Место обнаружения тела находится относительно недалеко, чуть более чем в 10 км от частного дома подозреваемого в деревне Яльгелево, — отметила она.

Ранее появилось фото задержания мужчины, который признался в убийстве девятилетнего Паши из Петербурга. На опубликованном снимке уроженца Луганской Народной Республики держат несколько силовиков.

До этого стало известно, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. По предварительной информации, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.