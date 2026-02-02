Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 16:39

Раскрыты детали поимки подозреваемого в похищении девятилетнего Паши

Подозреваемого в похищении ребенка поймали после погони в Псковской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подозреваемого в похищении девятилетнего Павла задержали после погони на трассе в Псковской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным издания, 38-летнего мужчину, который может быть причастен к исчезновению ребенка, сейчас доставляют в Санкт-Петербург. Местонахождение мальчика остается неизвестным.

По предварительной информации, задержанный часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. Пропавшего Пашу последний раз видели 30 января, когда он сел в этот автомобиль после того, как подработал на мойке.

Задержанный, как пишет SHOT, работал строителем и был судим за кражу, в его доме в Ленинградской области прошли обыски. Сейчас следователи также проверяют его возможную причастность к исчезновениям других детей в регионе.

До этого криминалист Михаил Игнатов высказал предположения о причинах исчезновения девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. По его мнению, ребенок мог стать жертвой маньяка-педофила или быть похищенным ради продажи органов. Еще одна, менее вероятная, версия — продажа мальчика за границу бездетным семьям.

