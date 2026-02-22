Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 00:10

Режим повышенной готовности введен в Псковской области из-за БПЛА

Экстренные службы Псковской области начали работу в режиме повышенной готовности

Экстренные и оперативные службы на юге Псковской области переведены в режим повышенной готовности в связи с фиксацией беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах, заявил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

В связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах оперативные и экстренные службы на юге Псковской области перешли в режим повышенной готовности. Прошу всех быть внимательными и осторожными, — написал Ведерников.

Глава региона уточнил, что решение о повышении готовности принято для оперативного реагирования на возможные угрозы. При обнаружении беспилотников граждан просят незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112. Это позволит координировать действия правоохранителей и спасателей.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны России 21 февраля уничтожили 89 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, успешная работа была проведена в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за последнюю неделю нейтрализовали 13 управляемых авиабомб и 37 реактивных снарядов HIMARS в зоне специальной военной операции. Кроме того, было перехвачено 1808 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

