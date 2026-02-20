Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:28

ВСУ атаковали Россию сотнями беспилотников и ракетами HIMARS

МО России: силы ПВО сбили более 1800 беспилотников за неделю

HIMARS HIMARS Фото: Global Look Press
Российские средства ПВО за неделю сбили 13 управляемых авиабомб и 37 снарядов HIMARS в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также перехвачено 1808 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся масштабной ночной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Воздушные удары были зафиксированы в 12 районах. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет, никому не потребовалась эвакуация. При этом три жилых дома остались без электричества.

