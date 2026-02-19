Зимняя Олимпиада — 2026
Силы ПВО сбили 113 беспилотников над Россией за ночь

ВС Украины
Дежурные силы ПВО в ночь на 19 февраля уничтожили более сотни украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 50 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью. Кроме того, 10 дронов было уничтожено в Новгородской области, четыре — в Ленинградской области и два — в Калужской.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на регион были ранены два мирных жителя — их госпитализировали. Также повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня, уточнил он.

До этого стало известно, что в Псковской области в результате атаки БПЛА начался пожар на Великолукской нефтебазе. Как рассказал губернатор региона Михаил Ведерников, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

