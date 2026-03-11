Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи

В Сочи задействована система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб, — написал градоначальник.

Прошунин призвал граждан сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать меры безопасности. Особое внимание он уделил жителям прибрежной зоны, которым категорически запрещено выходить на улицу — необходимо находиться в помещениях без окон.

Мэр также обратился к очевидцам с просьбой воздержаться от фото- и видеосъемки. Под запрет попадают кадры работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действия специальных служб и средств защиты объектов. Власти призывают дождаться официального сигнала об отмене опасности, как только обстановка в городе нормализуется.

Ранее стало известно, что закрытое небо спровоцировало хаос в сочинском аэропорту, где были задержаны около 70 рейсов на вылет и прилет. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в городе-курорте вечером 10 марта.

Россия
Сочи
ВСУ
беспилотники
