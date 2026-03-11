«Радио Судного дня» передало шесть новых посланий за день На УВБ-76 прозвучали шесть сигналов, в том числе слово «Греховный»

В среду в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали шесть сигналов, в том числе «Греховный», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое сообщение прозвучало в 12:45 по московскому времени, а второе, «Опустение», — в 12:49 по московскому времени.

В промежуток между 13:00 и 14:00 по московскому времени были зафиксированы три сигнала: «Абстракция», «Блицосидр» и «Вихлянье». Последний сигнал, «Барак», прозвучал в 14:05 по мск.

Радиостанция, которую в интернете часто именуют «станцией Судного дня», вещает на частоте 4625 кГц уже на протяжении нескольких десятилетий. Цель этих зашифрованных передач официально не разглашается, но предполагается, что они предназначены для передачи команд в системе боевого управления. Многие связывают ее деятельность с военными и разведывательными структурами, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мертвая рука».

Накануне «Жужжалка» также передала в эфир загадочные послания. В условиях кризиса на Ближнем Востоке прозвучали три зашифрованных сообщения. Среди них были слова «чад» и «абстракция», а также необычное слово «бухозуд».