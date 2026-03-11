Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:10

«Радио Судного дня» передало шесть новых посланий за день

На УВБ-76 прозвучали шесть сигналов, в том числе слово «Греховный»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В среду в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали шесть сигналов, в том числе «Греховный», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое сообщение прозвучало в 12:45 по московскому времени, а второе, «Опустение», — в 12:49 по московскому времени.

В промежуток между 13:00 и 14:00 по московскому времени были зафиксированы три сигнала: «Абстракция», «Блицосидр» и «Вихлянье». Последний сигнал, «Барак», прозвучал в 14:05 по мск.

Радиостанция, которую в интернете часто именуют «станцией Судного дня», вещает на частоте 4625 кГц уже на протяжении нескольких десятилетий. Цель этих зашифрованных передач официально не разглашается, но предполагается, что они предназначены для передачи команд в системе боевого управления. Многие связывают ее деятельность с военными и разведывательными структурами, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мертвая рука».

Накануне «Жужжалка» также передала в эфир загадочные послания. В условиях кризиса на Ближнем Востоке прозвучали три зашифрованных сообщения. Среди них были слова «чад» и «абстракция», а также необычное слово «бухозуд».

радиостанции
послания
слова
радио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.