В ФРГ ответили, приведет ли критика союзников фон дер Ляйен к ее отставке

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не грозит отставка благодаря поддержке канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его мнению, она самостоятельно покинет свой пост по окончании второго срока.

Госпожу фон дер Ляйен поддерживают Мерц и Макрон — лидеры двух главных европейских стран. Ее трудно убрать со сцены. Но у нее и так второй срок, на третий она не пойдет. Не исключено, что она вернется в немецкую политику. А по поводу того, что Европа не командует уже в глобальной политике, она права. Это трезвый взгляд прагматично думающего политического деятеля. Дело еще в том, что ей содействуют правые силы в парламенте, кроме ее постоянной поддержки Украины и лично [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — высказался Рар.

Ранее сообщалось, что дипломаты и чиновники Евросоюза выразили недовольство действиями фон дер Ляйен в начале американо-израильской операции против Ирана. По информации зарубежных СМИ, они указали, что глава Еврокомиссии пыталась взять на себя функции главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас.