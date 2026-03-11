Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:26

В ФРГ ответили, приведет ли критика союзников фон дер Ляйен к ее отставке

Политолог Рар: фон дер Ляйен не грозит отставка благодаря поддержке Мерца

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не грозит отставка благодаря поддержке канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его мнению, она самостоятельно покинет свой пост по окончании второго срока.

Госпожу фон дер Ляйен поддерживают Мерц и Макрон — лидеры двух главных европейских стран. Ее трудно убрать со сцены. Но у нее и так второй срок, на третий она не пойдет. Не исключено, что она вернется в немецкую политику. А по поводу того, что Европа не командует уже в глобальной политике, она права. Это трезвый взгляд прагматично думающего политического деятеля. Дело еще в том, что ей содействуют правые силы в парламенте, кроме ее постоянной поддержки Украины и лично [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — высказался Рар.

Ранее сообщалось, что дипломаты и чиновники Евросоюза выразили недовольство действиями фон дер Ляйен в начале американо-израильской операции против Ирана. По информации зарубежных СМИ, они указали, что глава Еврокомиссии пыталась взять на себя функции главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас.

Урсула фон дер Ляйен
Эммануэль Макрон
Фридрих Мерц
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
