Отрицавших существование России мать и сына признали террористами

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесены Юлия и Ярослав Рыбины, осужденные за участие в запрещенной организации «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Они заявляли о несуществовании РФ.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) Рыбина Юлия Викторовна, 10.12.1986 года рождения, поселок Сараи Сараевского района Рязанской области. Рыбин Ярослав Станиславович, 27.12.2003 года рождения, город Сочи, Краснодарского края, — говорится в перечне.

Ранее стало известно, что в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал шпион ВСУ Николай Джос. По его вине в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, в сентябре Запорожский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

До этого в реестр попала ассоциация «За свободную Россию» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Еще в 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.