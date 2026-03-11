Россиянин-шпион внесен в список террористов Осужденный за шпионаж Николай Джос внесен в список Росфинмониторинга

Шпион ВСУ Николай Джос попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По его вине в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, в сентябре Запорожский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Джос Николай Александрович, 18 октября 1991 года рождения, село Скелеватое Токмакского района Запорожской области, — говорится в перечне.

Сообщалось, что Джос получил от офицера ВСУ задание передать данные о местах расположения бронетехники, оборонительных военных сооружений и личного состава ВС России в Запорожской области. По собранным им данным ВСУ нанесли ракетно-бомбовый удар, погибли трое российских военных, уничтожена зенитно-ракетная установка.

Ранее в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала ассоциация «За свободную Россию». В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.