03 сентября 2025 в 11:35

Россиянин получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

Житель Запорожья Джос получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запорожский областной суд приговорил местного жителя Николая Джоса к пожизненному лишению свободы за шпионаж для ВСУ, из-за которого в 2023 году погибли трое российских военных, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

17 мая 2023 года он отправил куратору, который его завербовал, координаты зенитно-ракетной установки, задействованной в противовоздушной обороне Запорожской области. В тот же день подразделения ВСУ нанесли удар по нашим позициям, — говорится в сообщении.

В суде установлено, что Джос получил от офицера ВСУ задание передать данные о местах расположения бронетехники, оборонительных военных сооружений и личного состава ВС России в Запорожской области. По собранным им данным ВСУ нанесли ракетно-бомбовый удар, погибли трое российских военных, уничтожена зенитно-ракетная установка.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.

шпионаж
шпионы
ВСУ
Запорожская область
