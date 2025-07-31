Двое россиян получили на двоих 32 года тюрьмы за шпионаж для Украины

Двое россиян получили на двоих 32 года тюрьмы за шпионаж для Украины Семейную пару приговорили к 15 и 17 годам колонии за съемку объектов Минобороны

Россияне Павел Коротич и Валерия Егорова получили 15 и 17 лет колонии соответственно за сбор разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Московского городского суда. Граждане были признаны виновными по делу о шпионаже в пользу Украины.

Следствие установило, что в мае 2023 года Егорова через мессенджеры вышла на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ей было поручено собирать и передавать данные о расположении, назначении, структуре и системе охраны военных объектов на территории Москвы и Подмосковья. Для этого Егорова привлекла супруга.

С мая 2023 по февраль 2024 года подсудимые осуществляли скрытую фото- и видеосъемку фасадов зданий, ограждений, опознавательных знаков военных объектов, а также сотрудников, находившихся на службе. Дополнительно Егорова была признана виновной в хранении наркотических веществ.

Ранее в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, подозреваемого в шпионской деятельности. Мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию о системах противовоздушной обороны и планировал совершить диверсию на энергообъекте региона.