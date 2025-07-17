В Воронеже задержали агента украинской разведки

В Воронежской области задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, мужчина передавал ВСУ сведения о системах ПВО и собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры региона. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене и подготовке теракта, передает РИА Новости.

В Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер WhatsApp и предложил сотрудничество. После этого он начал передавать украинской стороне данные о российских системах противовоздушной обороны. По заданию куратора он также изготовил самодельное взрывное устройство и готовился к подрыву объекта энергетики.

Мужчину задержали при проведении оперативных мероприятий. По информации спецслужбы, при нем были СВУ и средства связи, используемые в переписке с украинской стороной. Возбуждены дела по статье 275 УК РФ (госизмена), статье 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 281 УК РФ (подготовка диверсии) и статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки). Подозреваемый дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.