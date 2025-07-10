В Мелитополе задержали двух подозреваемых в работе на украинскую разведку

В Мелитополе задержали двух подозреваемых в работе на украинскую разведку

В Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

На территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины, — говорится в сообщении.

Задержанных завербовали через мессенджер Telegram. Против них возбудили уголовные дела по статье о шпионаже, им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания.

По информации ведомства, злоумышленник, связанный с запрещенной в России террористической организацией, готовил подрыв железнодорожного моста с помощью самодельной бомбы мощностью 11 кг. Сотрудники УФСБ по Саратовской области возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).