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09 июля 2025 в 10:26

Появилось видео ликвидации готовившего теракт россиянина

ФСБ опубликовала видео ликвидации готовившего теракт под Саратовом россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания.

На представленных кадрах видно, как подозреваемый открывает огонь по сотрудникам спецслужб, пытавшимся задержать его в момент извлечения взрывного устройства из тайника. У него изъяли пистолет. По данным ФСБ, мужчина, связанный с запрещенной в России террористической организацией, готовил подрыв железнодорожного моста с помощью самодельной бомбы мощностью 11 кг.

Сотрудники УФСБ по Саратовской области возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Также решается вопрос о привлечении к ответственности за подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в подготовке теракта на 9 Мая в Москве. Защита пыталась оспорить арест, но судья отклонил апелляционную жалобу.

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