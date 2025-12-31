Назван самый холодный день 2025 года на станции «Восток»

Самым холодным днем 2025 года на планете стало 9 июля, когда на антарктической станции «Восток» температура опустилась до −81,3 градуса, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. Абсолютный рекорд, зарегистрированный там же в 1983 году, остался непобитым.

В 2025 году минимальная температура на антарктической станции «Восток» зафиксирована 9 июля. В этот день столбик термометра опустился до −81,3, — уточнили в ААНИИ.

Станция «Восток» продолжает удерживать статус «Полюса холода» Земли благодаря абсолютному историческому минимуму, который был зарегистрирован 23 июля 1983 года. Температура приземного воздуха тогда достигла отметки в −89,2 градуса.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что Якутск станет «Полюсом холода» в праздничную ночь с морозом до −42 °C. Полной противоположностью ему станет Сочи, где ожидается самая теплая новогодняя погода в стране: около +3 °C.