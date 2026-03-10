Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 07:47

Аргентинская банда попыталась заставить россиянку продать ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Преступная группировка «Лос Монос» из Аргентины попыталась заставить россиянку продать новорожденного ребенка, рассказал адвокат Кристиан Рубилар. По его словам, которые приводит РИА Новости, женщина приехала из США. Из-за проблем психического характера она оказалась бездомной и родила от одного из членов банды.

«Лос Монос» — банда из города Росарио <...> заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка, — заявил Рубилар.

Он уточнил, что банда вынудила россиянку рожать в дешевой гостинице. При этом в основном в Аргентине продают младенцев нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, добавил Рубилар. По этой причине дети россиянок ценятся больше, отметил адвокат.

Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке, — признал Рубилар.

Ранее в Николаевской области Украины женщина и ее сожитель попытались продать своего новорожденного ребенка за $10 тыс. (782 тыс. рублей). 21-летняя женщина и 38-летний мужчина искали покупателей еще во время беременности.

Аргентина
Латинская Америка
преступники
банды
роды
дети
торговля детьми
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.