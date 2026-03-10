Аргентинская банда попыталась заставить россиянку продать ребенка

Преступная группировка «Лос Монос» из Аргентины попыталась заставить россиянку продать новорожденного ребенка, рассказал адвокат Кристиан Рубилар. По его словам, которые приводит РИА Новости, женщина приехала из США. Из-за проблем психического характера она оказалась бездомной и родила от одного из членов банды.

«Лос Монос» — банда из города Росарио <...> заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка, — заявил Рубилар.

Он уточнил, что банда вынудила россиянку рожать в дешевой гостинице. При этом в основном в Аргентине продают младенцев нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, добавил Рубилар. По этой причине дети россиянок ценятся больше, отметил адвокат.

Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке, — признал Рубилар.

Ранее в Николаевской области Украины женщина и ее сожитель попытались продать своего новорожденного ребенка за $10 тыс. (782 тыс. рублей). 21-летняя женщина и 38-летний мужчина искали покупателей еще во время беременности.