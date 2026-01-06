Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс. На Украине пара пыталась продать новорожденного ребенка за $10 тыс.

В Николаевской области Украины женщина и ее сожитель попытались продать своего новорожденного ребенка за $10 тыс. (782 тыс. рублей), сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны. По данным следствия, 21-летняя женщина и 38-летний мужчина искали покупателей еще во время беременности.

Ребенок родился 1 января, а уже на следующий день пара передала его, получив часть средств от подставного покупателя. В настоящее время родители младенца задержаны, им предъявлены обвинения в торговле людьми.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что фонд жены президента Украины Владимира Зеленского Елены причастен к торговле детьми на Украине. Он пояснил, что в республике работает много западных организаций, занимающихся вывозом несовершеннолетних. Он добавил, что часто украинские дети попадают к педофилам и производителям порнографии.

До этого в Казахстане пресекли деятельность преступной группировки, торговавшей младенцами. Возбуждено более 20 уголовных дел, все фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы до 18 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.