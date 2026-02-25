В российском регионе запретили продажу алкоголя по воскресеньям На Алтае запретили продажу алкоголя по воскресеньям и праздникам

В Республике Алтай ужесточили правила продажи алкоголя, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов в комментарии РИА Новости. Новые ограничения вступят в силу 1 марта и затронут как график торговли, так и перечень дат, когда продажа спиртного будет полностью запрещена.

Максимов уточнил, что в году появится 14 «сухих» дней, включая Новый год, День Победы и другие праздничные и социально значимые даты. Магазины в многоквартирных домах должны до 1 марта либо прекратить продажу алкоголя, либо перенести торговую точку.

Изменится и расписание: с понедельника по четверг алкоголь будут продавать с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на общепит.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что понятия «алкомаркет» в регионе больше не существует. Он отметил, что все 610 таких магазинов закрылись или сменили профиль. Филимонов также рассказал о переформатировании «наливаек» — из 125 объектов 75 уже прекратили работу или стали кафе.