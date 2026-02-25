Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:29

Мать самой сильной женщины России три месяца ищут в Забайкалье

В Забайкальском крае пропала мать силачки Кошелевой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Забайкальском крае третий месяц продолжаются поиски 80-летней Галины — приемной матери известной спортсменки и участницы шоу «Титаны» Оксаны Кошелевой, которую также знают как самую сильную женщину России Оксану Скалу, сообщает «Mash на спорте». Перед исчезновением пенсионерка странно себя вела.

Оксана, прославившаяся в 2020 году установлением рекорда России, в настоящее время живет и работает в Москве. Со своей пожилой матерью она всегда поддерживала связь, однако в один момент телефон пенсионерки перестал отвечать. Беспокоясь за родственницу, спортсменка попросила знакомую навестить ее. Приехав по адресу в поселок Агинское, подруга Кошелевой от соседей узнала, что Галина уехала с какими-то людьми, которые, по словам очевидцев, собирались определить ее в дом престарелых. Куда именно увезли женщину — выяснить не удалось.

Кошелева самостоятельно обзвонила все пансионаты для пожилых, но поиски результатов не дали. После этого спортсменка обратилась с заявлением в полицию.

По словам дочери, вероятной причиной исчезновения могли стать мошеннические действия в отношении недвижимости пенсионерки. Галина является владелицей дома, разделенного на три квартиры. В своем последнем разговоре с Оксаной мать упоминала о раздумьях, как распорядиться жильем, и рассказывала о неких новых знакомых, которые предлагали ей переехать в дом престарелых. Тогда женщина категорически отвергла эту идею.

Ранее стало известно, что на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска пропала девочка, на реке обнаружили ее «ватрушку». На место возможного происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Забайкалье
пропажи
спорт
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Белицкое, Волчанск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 февраля
«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.