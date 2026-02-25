Мать самой сильной женщины России три месяца ищут в Забайкалье В Забайкальском крае пропала мать силачки Кошелевой

В Забайкальском крае третий месяц продолжаются поиски 80-летней Галины — приемной матери известной спортсменки и участницы шоу «Титаны» Оксаны Кошелевой, которую также знают как самую сильную женщину России Оксану Скалу, сообщает «Mash на спорте». Перед исчезновением пенсионерка странно себя вела.

Оксана, прославившаяся в 2020 году установлением рекорда России, в настоящее время живет и работает в Москве. Со своей пожилой матерью она всегда поддерживала связь, однако в один момент телефон пенсионерки перестал отвечать. Беспокоясь за родственницу, спортсменка попросила знакомую навестить ее. Приехав по адресу в поселок Агинское, подруга Кошелевой от соседей узнала, что Галина уехала с какими-то людьми, которые, по словам очевидцев, собирались определить ее в дом престарелых. Куда именно увезли женщину — выяснить не удалось.

Кошелева самостоятельно обзвонила все пансионаты для пожилых, но поиски результатов не дали. После этого спортсменка обратилась с заявлением в полицию.

По словам дочери, вероятной причиной исчезновения могли стать мошеннические действия в отношении недвижимости пенсионерки. Галина является владелицей дома, разделенного на три квартиры. В своем последнем разговоре с Оксаной мать упоминала о раздумьях, как распорядиться жильем, и рассказывала о неких новых знакомых, которые предлагали ей переехать в дом престарелых. Тогда женщина категорически отвергла эту идею.

