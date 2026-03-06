Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате

Жительницу села Горный Зерентуй Забайкальского края оштрафовали за оскорбление врачей в групповом чате, пишет «МК в Чите» со ссылкой на прокуратуру Забайкалья. С женщины взыскали 5 тыс. рублей.

Местная жительница назвала врачей животными и высмеяла их работу в районном чате, где находятся свыше тысячи человек. Так она отреагировала на новость о ремонте в больнице.

В отношении женщины возбудили административное дело. Свою вину фигурантка полностью признала и раскаялась. Назначенный штраф она уже выплатила.

