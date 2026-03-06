Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:57

Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате

Подписывайтесь на нас в MAX

Жительницу села Горный Зерентуй Забайкальского края оштрафовали за оскорбление врачей в групповом чате, пишет «МК в Чите» со ссылкой на прокуратуру Забайкалья. С женщины взыскали 5 тыс. рублей.

Местная жительница назвала врачей животными и высмеяла их работу в районном чате, где находятся свыше тысячи человек. Так она отреагировала на новость о ремонте в больнице.

В отношении женщины возбудили административное дело. Свою вину фигурантка полностью признала и раскаялась. Назначенный штраф она уже выплатила.

Ранее исполнителя треков криминальной тематики Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафовали на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Решение вынес Сыктывкарский городской суд.

регионы
Забайкалье
штрафы
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.