Жители Подмосковья обнаружили гуляющего по улицам оленя

В Московской области местные жители обнаружили бегающего по улицам оленя, пишет 360.ru со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в поселке городского типа Удельная Раменского округа. Животное заметили на Солнечной улице.

Бегает олень. Побежал в сторону переезда, — отметил местный житель.

Уточняется, что популяция оленей в Подмосковье составляла около 5 тыс. особей в 2024 году, из них благородных — 2733, пятнистых — 2220. Эти два вида постоянно обитают на территории региона.

Ранее в Перми на территории детского сада «Электроник» обнаружили лису. Дикий зверь появился на улице Веденеева рядом с домом № 13А.

До этого жители Липецка заметили косулю, разгуливающую по местным улицам. Дикое животное видели сразу в нескольких районах города.