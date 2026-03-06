Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:32

Россияне стали чаще баловать питомцев одеждой и игрушками

Продажи одежды для животных в России выросли на 15% в начале 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В январе-феврале 2026 года россияне увеличили расходы на товары для животных, причем наибольший рост показали сегменты одежды (+15%), а также уходовых средств и игрушек (+9%) для питомцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом самыми дорогими покупками оказались мебель и одежда.

Средний чек в зоомагазинах вырос на 4% и составил 3306 рублей, количество покупок также увеличилось на 4%. Самый заметный всплеск спроса зафиксирован на одежду для животных: число покупок подскочило на 15%, а средний чек достиг 4518 рублей (+12%).

На 9% выросли продажи игрушек (средний чек 565 рублей) и шампуней с уходовыми средствами (средний чек 1203 рубля). Самой дорогой категорией стала мебель и игровые комплексы — их покупали в среднем за 6896 рублей (+6%), хотя количество таких покупок снизилось на 5%.

Корма россияне стали приобретать на 4% чаще (средний чек 893 рубля, +7%). В свою очередь продажи поводков, ошейников и шлеек увеличились на 2% (средний чек 589 рублей, +3%).

Ранее ветеринар Юлия Романова сообщила, что в начале весны питомцам следует провести ревакцинацию и обработать их от паразитов. Специалист также призвала отвести домашних животных на диспансеризацию, особенно пожилых и тех, у кого имеются хронические заболевания.

