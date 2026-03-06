Зимняя Олимпиада — 2026
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода

Солист группы «Три дня дождя» Викторов объявил о рождении второго ребенка

Глеб Викторов Глеб Викторов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов стал отцом второго сына за полгода, сообщил музыкант в своем Telegram-канале. Первого ребенка певцу родила его бывшая девушка Влада Морозова, а личность матери второго сына остается неизвестной.

Сегодня у меня родился второй сын. Всех обнял, — написал Викторов.

Морозова в июле прошлого года она одновременно объявила о своей беременности и о расставании с Глебом Викторовым. На момент появления второго сына первенцу артиста исполнилось шесть месяцев.

Ранее известный рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, впервые показал своего новорожденного сына. На трогательном фото также присутствуют возлюбленная артиста и его вторая дочь. Теперь Птаха является отцом трех детей. Он поделился, что безумно счастлив пополнению в семье.

До этого актер Энсел Эльгорт, известный по ролям в фильмах «Виноваты звезды» и «Малыш на драйве», также стал отцом. Папарацци заметили 31-летнего артиста на прогулке в Нью-Йорке вместе с младенцем и неизвестной девушкой. Пара вела себя непринужденно, что стало неожиданностью, учитывая, что в последние годы Эльгорт редко появляется на публике и ведет закрытый образ жизни после обвинений в сексуальном насилии в 2020 году.

