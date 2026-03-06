Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:35

Стало известно о связи Усольцева с Эпштейном через религиозную секту

Aif.ru: Усольцев был связан с Эпштейном через деятельность религиозной секты

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский финансист Джеффри Эпштейн оказался связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым не только через программу привлечения инвестиций «Инициатива атомных городов», но и через деятельность запрещенной в России религиозной организации, сообщает aif.ru со ссылкой на знакомого пропавшего Валентина Дегтярева. Источник связывает исчезновение семьи бизнесмена Усольцевых с публикацией файлов по делу скандального финансиста.

Сергей Усольцев и его семья бесследно исчезли в конце сентября 2025 года. Как рассказал aif.ru знакомый пропавшего Валентин Дегтярев, эта дата может быть неслучайной — она предшествовала публикации рассекреченных материалов по делу Эпштейна. В этих документах, по словам Дегтярева, обнаружились звенья, связывающие Усольцева с организатором «секс-империи» и деструктивной церкви.

В центре расследования оказалась деятельность Усольцева в закрытом городе Железногорске в начале 2000-х. Тогда он возглавлял фонд «Международный центр развития», через который распределялись американские гранты. Именно при его содействии проповедники церкви «Новое поколение», признанной нежелательной на территории РФ, проникли в российский город. Знакомые вспоминают, что Усольцев лично участвовал в собраниях секты, где «все кричали и бесновались».

Изучая файлы по делу Эпштейна, Дегтярев обратил внимание на совпадение названий. Выяснилось, что друг Эпштейна Жан-Люк Брюнель, поставлявший ему девушек, открыл модельное агентство New Generation Models. Согласно переводам документов, оно было создано «именно от той самой церкви „Новое поколение“» и имело филиалы по всему миру, включая Россию.

Косвенной нитью, связывающей Усольцева с окружением Эпштейна, может служить и программа обмена студентами. По информации источника, через свой фонд Усольцев отправлял юношей и девушек из Железногорска в США, причем отбор, по данным прессы, проводил лично.

Местная газета еще в середине 2000-х писала, что минимум 15 человек не вернулись домой, и это были преимущественно девушки. Сам Усольцев ликвидировал свой фонд в 2020 году — вскоре после смерти Эпштейна, а его предполагаемый партнер по модельной деятельности Брюнель также умер при загадочных обстоятельствах в 2022 году.

Усольцевы исчезли в конце сентября, перед публикацией файлов Эпштейна, которая уже давно анонсировалась. Конечно, все может быть, но такие совпадения очень подозрительны, — считает знакомый семьи.

Ранее сообщалось, что Эпштейн и Усольцев имели отношение к «Инициативе атомных городов». Речь идет о программе привлечения американских инвестиций для создания рабочих мест в закрытых ядерных центрах России.

