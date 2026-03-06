Доверенность на педофила: мать не верила, что друг-тренер насиловал ее сына

В Москве под статью попал футбольный тренер с 10-летним стажем. Один из его воспитанников рассказал маме, что наставник покушается на его половую неприкосновенность. Сейчас в деле уже три ребенка с аналогичными показаниями. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.

Ищут новых жертв

Задержанный на этой неделе в столичном районе Бирюлево детский футбольный тренер частично признал свою вину, сообщила NEWS.ru руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко. Мужчине инкриминируют статью 132 часть 5 (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних). Сейчас в деле трое пострадавших, но, возможно, вскоре появятся новые эпизоды.

«Мы решили выложить его фотографию в своих соцсетях. У него среди родителей очень хорошая репутация. Очень многие водили своих мальчиков к нему на занятия. Возможно, если сейчас кто-то его увидит, опознает, тоже поговорят со своими детьми. Обычно, когда таких товарищей задерживают, выясняется, что они это делали годами. Как нам сказали, до этого он брал к себе пожить парня, который только в 18 лет от него съехал. И он его там чуть ли не усыновлял», — рассказывает Анна.

Правозащитница надеется, что вскоре следователи найдут молодого человека, который жил с мужчиной в подростковом возрасте, и допросят его. Левченко отмечает, что все трое мальчиков, которые уже допрошены, ранее не обсуждали это друг с другом.

«Доверенность» на педофила?

Анна рассказала, что мать одного из пострадавших обратилась к ним на горячую линию 16 февраля. Сын поделился, что педагог растлевал его на протяжении долгого времени. Происходило это в разных местах. В том числе на даче у растлителя, где тот устраивал импровизированный лагерь. В квартире у мужчины были и другие мальчики. Среди них был ребенок, который живет с тренером с начала 2025 года.

«Отец у этого мальчика ушел на СВО. А у мамы четверо детей. Она, я так понимаю, дружила с этим тренером. И он сказал: „Слушай, он все равно ко мне на футбол ходит, давай я тебя разгружу. Он хороший пацан, пусть он у меня поживет“. И мама официально доверенность оформила на него. Этот мальчик практически круглосуточно проживал у этого тренера. Только периодически мама его домой забирала», — поделилась Анна Левченко.

На двух других жертв указал ребенок, мать которого обратилась на горячую линию «Сдай педофила». Все мальчики были не старше 11–12 лет. Жена участника СВО до последнего не верила в обвинения, выдвинутые против ее друга, пока сын не дал показания.

«Мать этого ребенка не знала о ситуации до момента задержания педофила. Она до последнего не верила. И только когда ее ребенок дал показания, она поняла, насколько все плохо. Там не просто развратные действия, там 132-ю по пятой части возбудили. Причем в отношении трех потерпевших все это совершалось точно», — говорит активистка.

Отец ребенка сейчас добивается, чтобы ему одобрили отпуск и он смог приехать в Москву, поддержать сына. В зоне проведения спецоперации он пребывает с февраля 2025 года.

Тренер в разводе

Левченко полагает, что мужчина в перспективе получит 15–20 лет колонии. Сейчас предполагаемому насильнику 45 лет. Его имя до сих пор остается в списке тренеров Московской федерации футбола. Из открытых источников известно, что в 2012 году он окончил Московский институт физической культуры и спорта и преподает с 2015 года. Также его имя можно найти в списке тренеров на сайте спортивного интерната «Чертаново».

По словам правозащитницы, мужчина холост, но когда-то был женат. С женой давно в разводе. О наличии детей у подозреваемого неизвестно.

«Насколько я знаю, его в период с понедельника по вторник задержали. Там долго-долго проходили все эти следственные действия и с ним, и с детьми, и с родителями. Они там практически трое суток не вылезали из Следственного комитета. Как сказала заявительница, он частично признал вину. Нужно искать других потерпевших, потому что человек очень наглый. Человек очень хорошо умеет обрабатывать детей», — настаивает Левченко.

