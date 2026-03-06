Иран публично пообещал отомстить Израилю и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вооруженные силы страны отомстят США и Израилю за гибель мирных иранских граждан. В соцсети X он опубликовал пост, к которому прикрепил фото большого и маленького гробов, покрытых иранскими флагами.

Эта мать никогда не оставляла своего ребенка. Она родила сына в этот мир, и в другом мире тоже не оставила его одного, — написал он.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем, чтобы наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской республики. Одним из показательных примеров он назвал ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибло более 170 человек.

До этого Джалали запявил, что Иран на протяжении многих лет доказывал, что готов поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его позицию в отношении нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Настоящие друзья познаются именно в сложных обстоятельствах, заключил он.