Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:52

Иран публично пообещал отомстить Израилю и США

Арагчи: Иран отомстит за гибель мирных жителей

Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вооруженные силы страны отомстят США и Израилю за гибель мирных иранских граждан. В соцсети X он опубликовал пост, к которому прикрепил фото большого и маленького гробов, покрытых иранскими флагами.

Эта мать никогда не оставляла своего ребенка. Она родила сына в этот мир, и в другом мире тоже не оставила его одного, — написал он.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем, чтобы наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской республики. Одним из показательных примеров он назвал ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибло более 170 человек.

До этого Джалали запявил, что Иран на протяжении многих лет доказывал, что готов поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его позицию в отношении нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Настоящие друзья познаются именно в сложных обстоятельствах, заключил он.

Ближний Восток
происшествия
дети
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.