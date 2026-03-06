Иран намерен добиваться трибунала над США за удары по мирным жителям Посол Ирана Джалали заявил о планах Ирана добиваться трибунала над США

Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем, чтобы наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской республики, сообщил в интервью NEWS.ru посол Ирана в России Казем Джалали. Одним из показательных примеров он назвал ракетный удар по школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибло более 170 человек.

Мы намерены запустить юридический процесс, особенно принимая во внимание случившееся в школе Минаба, — подчеркнул посол.

В то же время он заметил, что международные структуры сегодня не работают должным образом, поэтому добиться справедливости будет непросто.

Должен с сожалением констатировать, что сегодня международные стандарты и международное право практически перестали действовать. Международные организации не играют реальной роли — мы видим, что подобные или даже более масштабные преступления происходят в секторе Газа, но ни один трибунал так и не смог довести расследование до справедливого результата, — сказал Джалали.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что ракетным ударам подверглись еще две школы в Исламской республике. Речь идет об учреждениях в городе Паранд близ Тегерана.