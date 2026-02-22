Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 07:24

В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь

Алаудинов призвал отменить мораторий на смертную казнь для трибунала по Украине

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военное руководство Украины необходимо отправить под суд, а на время работы трибунала нужно отменить мораторий на смертную казнь, заявил глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его мнению, которое приводит ТАСС, осудить также нужно украинского президента Владимира Зеленского.

Самое важное — это завершить СВО, судить военное руководство Украины вместе с «просроченным». <…> На это время отменить наш мораторий на смертную казнь и принять по ним решения, которые они заслуживают. <…> Каким образом и на каких основаниях этот суд будет проведен — это второй вопрос, — предложил Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что суд должен проходить в рамках российского законодательства, а не международного права, так как оно утратило силу и перестало соблюдаться. В качестве примера он напомнил о «безнаказанном захвате» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенном американскими войсками.

Ранее Алаудинов сообщал, что спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Он уточнил, что столкновение с ними произошло в январе, операцию провел отряд под командованием бойца с позывным Аид. Генерал-лейтенант также отметил, что отряд ВСУ поменялся за время конфликта.

Россия
генералы
Апти Алаудинов
предложения
трибуналы
Украина
смертная казнь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев и область подверглись массированному комбинированному удару
Мошенники начали предлагать россиянам отдохнуть в санаториях
Число задержавшихся поездов из Москвы выросло до 10
В Европе призвали вернуться к надежному энергоснабжению за счет России
«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами
Уиткофф анонсировал возможный саммит Путина, Трампа и Зеленского
Звонок ценой в миллион: операторы заплатят абоненту за мошенников?
Плацдарм для атаки, угроза прорыва фронта: новости СВО к утру 22 февраля
Названа единственная рабочая идея для урегулирования на Украине
Уиткофф сделал смелое заявление о Путине
Уиткофф раскрыл, когда ждать хороших новостей о переговорах по Украине
Половина Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атаки ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 февраля: инфографика
В ФРГ оценили готовность страны к отказу от газа из России
В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 86 БПЛА
«Хотим диалога»: немецкая партия указала, без кого не будет мира в Европе
«Военная диктатура»: посол о возможности Майдана при режиме Зеленского
«Это все, что мы могли»: союзник Украины принес Киеву дурные новости
«Трагический поворот»: Азаров о последствиях Майдана
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.