В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь Алаудинов призвал отменить мораторий на смертную казнь для трибунала по Украине

Военное руководство Украины необходимо отправить под суд, а на время работы трибунала нужно отменить мораторий на смертную казнь, заявил глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его мнению, которое приводит ТАСС, осудить также нужно украинского президента Владимира Зеленского.

Самое важное — это завершить СВО, судить военное руководство Украины вместе с «просроченным». <…> На это время отменить наш мораторий на смертную казнь и принять по ним решения, которые они заслуживают. <…> Каким образом и на каких основаниях этот суд будет проведен — это второй вопрос, — предложил Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что суд должен проходить в рамках российского законодательства, а не международного права, так как оно утратило силу и перестало соблюдаться. В качестве примера он напомнил о «безнаказанном захвате» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенном американскими войсками.

Ранее Алаудинов сообщал, что спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Он уточнил, что столкновение с ними произошло в январе, операцию провел отряд под командованием бойца с позывным Аид. Генерал-лейтенант также отметил, что отряд ВСУ поменялся за время конфликта.