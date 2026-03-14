Компания Palantir зарабатывает на крови русских людей, помогая ВСУ в нанесении ударов с помощью установок HIMARS, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ». По его словам, благодаря этому владелец компании — бизнесмен Алекс Карп вошел в число 200 самых богатых людей мира.

Компания Palantir — это компания, которая занимается искусственным интеллектом. Она занимается разработкой программного обеспечения, анализа данных и так далее, и так далее. Ее руководитель — такой господин Алекс Карп. <…> В результате этой своей деятельности против России, которая помогала убивать русских солдат и мирных жителей в наших городах, к 2025 году Карп вошел в число 200 самых богатых людей мира, заработав эти деньги на нашей крови, — сообщил Михалков.

