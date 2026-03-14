14 марта 2026 в 13:00

«На нашей крови»: Михалков рассказал, кто зарабатывает на смертях россиян

Михалков: компания Palantir из США зарабатывает на убийствах россиян

Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Компания Palantir зарабатывает на крови русских людей, помогая ВСУ в нанесении ударов с помощью установок HIMARS, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ». По его словам, благодаря этому владелец компании — бизнесмен Алекс Карп вошел в число 200 самых богатых людей мира.

Компания Palantir — это компания, которая занимается искусственным интеллектом. Она занимается разработкой программного обеспечения, анализа данных и так далее, и так далее. Ее руководитель — такой господин Алекс Карп. <…> В результате этой своей деятельности против России, которая помогала убивать русских солдат и мирных жителей в наших городах, к 2025 году Карп вошел в число 200 самых богатых людей мира, заработав эти деньги на нашей крови, — сообщил Михалков.

Ранее на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» ее президент Михалков заявил, что главное в награде — это достоинство и уважение к отечественному кино. Режиссер подчеркнул, что все победители были определены честно, большинством голосов, а картины-лауреаты отличались высоким качеством и народным признанием.

