31 января 2026 в 03:30

Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Московского международного кинофестиваля, актер и режиссер Никита Михалков на торжественной церемонии вручения наград в области кинематографии «Золотой орел» заявил, что самое главное в этой премии — очень серьезное, глубокое достоинство и уважение к отечественному кинематографу. По его словам, все победители премии получили ее большинством голосов, без подтасовок и по справедливости, передает корреспондент NEWS.ru.

Лучшие картины реально выиграли по качеству, по значению, по глубине и мастерству. Причем у всех были блистательные актерские работы <…>. Но, конечно, самое главное, что эти картины посмотрело огромное количество наших граждан. Это премия национального кино, это премия народная. Картины были лучшими и по зрительскому успеху, — подчеркнул Михалков.

Ранее актер Никита Кологривый на торжественной церемонии вручения премии «Золотой орел» признался, что испытывает потрясающие эмоции. Он стал одним из лауреатов в номинации «Лучшая мужская роль» за съемки в фильме «Август» режиссера Никиты Высоцкого.



