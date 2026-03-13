Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:20

В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты

СФР: доплата к пенсии положена при доходе меньше прожиточного минимума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доплата к пенсии по детям-сиротам и детям, потерявшим кормильца, положена при общем материальном обеспечении ниже прожиточного минимума пенсионера, сообщает Angarsky со ссылкой на отделение СФР Приангарья. В эту сумму входят все денежные поступления, включая выплаты опекунам.

Сообщается, что местные жители считают, что именно это приводит к отказам в дополнительных мерах поддержки. Часть опекунов посчитали, что доплаты были сокращены или отменены, однако в СФР опровергли эту информацию.

Несмотря на утвержденный порядок оформления выплат, жители жалуются также на сложности с оформлением и выражают недовольство нестабильностью поддержки. Также жители заявляют о недостаточности поддержки.

Ранее юрист Татьяна Кузьминова рассказала, что получить пенсию по наследству можно через Социальный фонд России по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя. Она напомнила, что такое право есть у родственников — наследников по закону, а также людей, включенных в завещание.

