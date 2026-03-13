В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты СФР: доплата к пенсии положена при доходе меньше прожиточного минимума

Доплата к пенсии по детям-сиротам и детям, потерявшим кормильца, положена при общем материальном обеспечении ниже прожиточного минимума пенсионера, сообщает Angarsky со ссылкой на отделение СФР Приангарья. В эту сумму входят все денежные поступления, включая выплаты опекунам.

Сообщается, что местные жители считают, что именно это приводит к отказам в дополнительных мерах поддержки. Часть опекунов посчитали, что доплаты были сокращены или отменены, однако в СФР опровергли эту информацию.

Несмотря на утвержденный порядок оформления выплат, жители жалуются также на сложности с оформлением и выражают недовольство нестабильностью поддержки. Также жители заявляют о недостаточности поддержки.

