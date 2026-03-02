Зимняя Олимпиада — 2026
Российским пенсионерам напомнили, за какими льготами придется идти в СФР

Иванова-Швец: пенсионеры вправе получить льготы при обращении в Соцфонд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие пожилые россияне уверены, что если пенсия индексируется автоматически, то и все остальные выплаты придут сами, заявила агентству ПРАЙМ доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Однако Социальный фонд может просто не знать о праве на надбавку за оплату ЖКХ или вычет за лекарства, если не заявить о нем лично, уточнила она.

Например, пенсионеру нужно самостоятельно обратиться за перерасчетом, если на его попечении появились иждивенцы, или если он хочет получить надбавку за сельский стаж, не учтенный ранее. То же касается субсидий на оплату ЖКХ, когда расходы семьи превышают допустимую норму, и налоговых вычетов за купленные лекарства.

К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж <...>, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет. Также лично пенсионеры должны оформлять субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы выше установленной в регионе планки, — указала экономист.

В заключение эксперт предупредила: если обстоятельства изменились, об этом тоже нужно сообщить в фонд лично. Иначе обнаружившаяся переплата будет взыскана с пенсионера задним числом.

Ранее председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова предложили ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате ЖКХ. Парламентарии считают, что с 65 лет пожилым людям стоит компенсировать половину расходов, а после 80 лет — полностью освободить от платежей.

