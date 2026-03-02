Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 05:02

Трамп похвастался возможностью США долго обстреливать Иран

Трамп: США имеют огромное число боеприпасов для продолжения ударов по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Интеснивность атак Соединенных Штатов по Ирану может не снижаться, так как страна имеет огромные запасы боеприпасов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете New York Times. Как уточнил республиканец, склады со снарядами расположены по всему миру.

У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах, — отметил президент США.

Ранее Трамп намекнул, что у него есть три кандидата, подходящих на должность руководителя Ирана. При этом конкретные имена республиканец называть не стал.

До этого республиканец информировал, что американские военные потопили девять иранских боевых кораблей. По его словам, часть из них были «относительно большими и важными». Трамп добавил, что ВМС США преследуют и другие корабли, пообещав, что «скоро и они окажутся на дне моря».

Кроме того, американский лидер заявил, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

