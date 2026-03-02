Трамп намекнул, кто может стать новым правителем Ирана Трамп заявил, что имеет на примете трех кандидатов на роль руководителя Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть три кандидата, подходящих на должность руководителя Ирана. При этом конкретные имена республиканец в интервью газете New York Times называть не стал.

У меня есть три очень хороших избранника, — сообщил глава Белого дома.

Ранее Трамп написал, что в Иране больше нет армейского командования. По его словам, военнослужащие Исламской Республики массово ищут возможность сложить оружие в обмен на сохранение жизни.

Кроме того, республиканец впервые публично прокомментировал гибель военных США в ходе операции против Ирана. Он заявил, что Вашингтон ожидает потерь в подобных ситуациях, и назвал происходящее очень выгодной сделкой для всего мира.

До этого сообщалось, что Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля.