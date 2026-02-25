Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин определил 40 человек, которые получили приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ по квоте главы государства, заявили в пресс-службе Кремля. Речь идет о кандидатах, имеющих особые заслуги перед страной и обществом.

Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации, — отметили в Кремле.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы. Согласно законодательству, ОП РФ призвана выполнять функции, направленные на соблюдение и защиту интересов и свобод граждан, а также прав некоммерческих и общественных организаций в процессе разработки и осуществления государственной политики.

Ранее Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти военнослужащим. Приуроченная ко Дню защитника Отечества церемония прошла в Кремле. Помимо высших наград страны, президент удостоил орденом Мужества двух офицеров Росгвардии.