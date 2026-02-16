Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 10:49

Рогов сообщил о коварных планах ВСУ

Рогов: ВСУ накопили дроны для регулярных атак на регионы России

Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники и намерены продолжать массированные атаки на российские регионы, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, украинские войска будут повторять такие удары системно, пока позволяют запасы дронов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 вражеских беспилотников. По информации ведомства, пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что новая атака ВСУ на регион была самой мощной и массированной с начала спецоперации. Он сообщил, что в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Общественная палата РФ
Владимир Рогов
Россия
ВСУ
атаки
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутатов крупного российского города осудили за фиктивного помощника
«Чистый террор»: в России осудили крупнейшую атаку ВСУ на Брянскую область
Белорусская милиция задержала трех ограбивших дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.