Рогов сообщил о коварных планах ВСУ Рогов: ВСУ накопили дроны для регулярных атак на регионы России

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники и намерены продолжать массированные атаки на российские регионы, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, украинские войска будут повторять такие удары системно, пока позволяют запасы дронов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 вражеских беспилотников. По информации ведомства, пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что новая атака ВСУ на регион была самой мощной и массированной с начала спецоперации. Он сообщил, что в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.