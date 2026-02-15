Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 23:03

ВСУ атаковали промышленные объекты в Белгородской области

Гладков: удары ВСУ повредили энергетическую инфраструктуру под Белгородом

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные службы уже приступили к обследованию территорий и уточнению масштабов разрушений. Информация о последствиях обстрела пока неполная, но предварительно зафиксированы попадания в энергообъекты.

Информация о последствиях уточняется, — уточнил Гладков.

Он отметил, что все спасатели работают в усиленном режиме. Перебои с электроснабжением могут затронуть несколько населенных пунктов.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что вечером 15 февраля над Рязанью раздалось несколько громких взрывов. По предварительным сведениям канала, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

До этого российские средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА самолетного типа. Работа была проведена над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом.

